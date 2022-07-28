قال مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع إن برنامج «مفاتيح الإنتاج الإبداعي» الذي أطلقته الهيئة مؤخرا يسهم في إثراء القطاع الابداعي ويحول مواهب الشباب وإبداعاتهم إلى مشاريع احترافية ويمكن كل مشارك من ابتكار مشروعه الخاص ليوفر له مردودا ماديا.



جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الهيئة يوم الاثنين في مركز شباب الدعية، بهدف عرض ومناقشة 13 مشروعا مختلفا للمشاركين في البرنامج في سياق مشروع «المبادر المحترف» بحضور عدد من رجال الأعمال.



‎وأوضح الربيع أن «المبادر المحترف» التأهلي يسعى إلى دعم وتطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الكويتي في عدة قطاعات منها الحرفي والصناعي والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والصناعات الابداعية وقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصحي والبيئي والأمن الغذائي.



وبين أن برنامج «مفاتيح الإنتاج الإبداعي» الذي يأتي ضمن مشروع «المبادر المحترف» المدرج بالخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي يدرب الشباب على فن تكوين المشاريع واكتشاف التفاصيل المھمة للارتقاء بالخدمات الخاصة بكل مشروع إضافة إلى دراسة وتكوين شخصية المشروع وكيفية تشغيله والقيام بدراسة الجدوى وأخيرا عمل اختبار ميداني ومن ثم إطلاق المشروع.