أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي الأهمية البالغة للأمن السيبراني في الحفاظ على أمان المحتوى وحماية الأشخاص والعمليات الإلكترونية بشكل كامل.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به السبيعي الذي يرأس الوفد الكويتي في «الاجتماعات الإعلامية» التي يعقدها قطاع الإعلام والاتصال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي التي بدأت اليوم في العاصمة الأردنية (عمّان) وتستمر 3 أيام.



ونبه السبيعي إلى أن «الإعلام الإلكتروني عليه مسؤولية نقل الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة لتحري الدقة والمصداقية لحماية المحتوى من أي اختراق من بعض المنصات المشبوهة التي تهدف إلى نشر أفكارها وبث الإشاعات».



وشدد السبيعي على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب بتشكيل لجنة عربية لرصد الألعاب الإلكترونية التي تروج للإرهاب والتطرف.



واليوم افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول الاجتماعات بحضور ممثلين عن الدول العربية ومسؤولين عن قطاع الإعلام والاتصال من جامعة الدول العربية وممثلين عن الاتحادات والهيئات العربية المعنية بشؤون الإعلام والاتصال.