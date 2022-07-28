نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة جلسة إرشادية بعنوان «نحو مستقبل وظيفي مميز» للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص.



واستهدفت الورشة حديثي التخرج والمقبلين على التوظيف، وذلك لدعم وتأهيل الشباب الكويتي وتمكين مشاركتهم في سوق العمل وتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، من خلال توعية الشباب وحديثي التخرج بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا إلى توظيفهم في هذا القطاع بما يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.



وخلال الورشة تم تقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته، كما تم إرشاد المتقدمين بكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة أهم الأسرار لاجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة العمل بما يحقق النجاح الوظيفي.