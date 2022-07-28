هنأت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب، باسمها واسم أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية، رئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتوليه رئاسة الحكومة وتكليفه بتشكيلها في هذه الفترة المهمة سياسيا واقتصاديا في تاريخ البلاد.



وقالت الثلاب: ونحن إذ نهنئ رئيس الوزراء على هذه الثقة، نتمنى له التوفيق في المهام الكبيرة التي تنتظر الكويت في مختلف المجالات، مؤكدة أن الجمعية جاهزة لتسخير كل إمكانياتها في خدمة أي مشاريع تطويرية في البلاد.



ودعت الثلاب الحكومة الجديدة إلى إيلاء دعم المبتكرين والمخترعين الكويتيين الأهمية، لاسيما أن الكفاءات الكويتية أثبتت جدارة وحضورا فاعلا في جميع المجالات ولديها الإمكانيات لتقديم أفكار ومشاريع تطويرية.



وشددت على أن الجمعية على يقين أن رئيس مجلس الوزراء لن يألو جهدا في دعم أبنائه المخترعين والمبتكرين وتقديم كل التسهيلات لهم.