رشيد الفعم



أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر ان اللجنة اجتمعت امس لمناقشة مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور هيئة المعاقين واتحاد الحضانات واتحاد الجمعيات.



وأشار المطر في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان التداخل بين المسؤوليات للوزارات مثل هيئة الإعاقة ووزارة الشؤون والمدارس التي تتبع وزارة التربية يعتبر سببا رئيسيا في العرقلة وكل هذا التأخير، فالوزير السابق للشؤون مشعان العتيبي أصدر قرارا بصرف المستحقات المتأخرة الاولى والثانية والثالثة للحضانات ويأتي وزير آخر بخصم 90% من الدفعة الثالثة وكلاهما قرار وزاري. واضاف ان البيروقراطية سبب رئيسي في تأخير مستحقات المعاقين، مشددا على ان الحضانات مهمة جدا لهذه الفئة، كما ان المدرسين والأخصائيين عملة نادرة في البلد فهناك مشكلة حقيقة طرحناها وستصل للوزير «واحتمال كبير ان أجلس مع الوزير المختص لمناقشة الموضوع حتى لا نزيد ألم أهالي المعاقين».



وزاد أن هناك عشرة آلاف قرار تعليمي يعني ذلك أن العشرة آلاف يحتاجون الى الذهاب لمدارس وحضانات، والاخيرة تم إغلاقها بسبب تعسف الهيئة في دفع مستحقاتهم، والمعلمون يرفعون قضايا للمطالبة بمستحقاتهم اثناء فترة الإغلاق لكورونا سواء المالك او المدرس، وهذا حق لهم فكيف لا يتم تعويضهم من قبل الحكومة من اجل استمرار خدمة هذه الفئة؟ والشيء الآخر التشابك بين الوزارتين، شؤون كهيئة اعاقة وتربية كمدارس، وكذلك فإن لجنة تجديد الرخص في التربية من قبل كورونا لم تجتمع.