جددت وزارتا الخارجية والدفاع العراقيتان أول من أمس دعوة المواطنين العراقيين الى الابلاغ عن اي معلومات حول المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

واشار البيان الى ان التواصل يكون مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج او الاتصال بالخط المباشر والبريد الالكتروني لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع او الاتصال على الهاتف 077396641080 الخاص بوزارة الخارجية او على هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد 80022222 أو أرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصليتين الكويتيتين في محافظتي البصرة وأربيل.

وتتولى مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية ملف المفقودين الكويتيين في الداخل بينما تتولى وزارة الخارجية ما يتعلق بالملف خارجيا.