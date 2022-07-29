بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



صاحب السمو هنأ رئيس البيرو



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو الصديقة بيدرو كاستيلو، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية البيرو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.