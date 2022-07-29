أكد مدير إدارة المشاريع والتنمية التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي اهتمام النجاة الخيرية بتنفيذ المشاريع الإنسانية ذات الأثر المباشر في تحسين حياة المستفيدين.

وقال العبيدلي: يعد مشروع بناء بيوت الفقراء واحدا من مشاريعنا المهمة والتي نفتخر بها، مبينا أنه يتم تنفيذ المشروع في العديد من دول العالم الفقيرة، وذلك عبر شركاء الميدان من الجمعيات المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية، موضحا أن تكلفة المشروع تبدأ من 2000 دينار في اليمن وتتفاوت حسب طبيعة الدول المستفيدة، وينفذ المشروع للأسر الأشد احتياجا وتقوم وفود النجاة الخيرية بزيارة المستفيدين وتسليمهم البيوت الجديدة وهناك نلمس الفرحة العارمة والسعادة والدعاء للكويت وأهلها بالأمن والإيمان.