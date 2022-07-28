أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم، عن رغبة العراق والإقليم في تقوية العلاقات مع الكويت.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده بارزاني مع القنصل العام للكويت في أربيل د.عمر الكندري بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ونقل البيان عن بارزاني ثناءه على دور الكندري في تعزيز العلاقات بين الكويت والإقليم خلال فترة عمله.

وأكد بارزاني «العلاقات العريقة» بين الكويت وإقليم كردستان العراق، معربا عن تقديره العالي للمساعدات الكويتية للإقليم في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الكندري حسب البيان عن شكره لمساندة ودعم رئيس الإقليم والجهات ذات العلاقة في حكومة الإقليم لأعماله وأنشطته خلال فترة عمله في إقليم كردستان.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم ومجموعة من المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك.