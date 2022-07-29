عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث الإطلاق الصيفي لمنتجاتها الرائدة في إمارة دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة التي تشمل الهاتف الرائد القابل للطي Mate Xs 2 والحاسوب المحمول الرائد MateBook X Pro والجهاز اللوحي الرائد MatePad Pro وسماعات FreeBuds Pro 2 بالإضافة إلى حاسوب MateBook 16s المحمول وحاسوب MateBook D16.



وتأتي هذه المنتجات بابتكارات تقنية رائدة في نقل تجربة المستخدم إلى المستوى التالي.



ويتميز هاتف Mate Xs 2 الذكي والرائد الجديد والقابل للطي من هواوي بتصميم Falcon Wing لتحقيق سطح أملس بتصميم بسيط وطبيعي. وتتم من خلال التصميم مزامنة حركة المفصلات والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط ذي الطول الثابت. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فتم استخدام الشاشة المركبة والمبتكرة الأولى من نوعها في القطاع والتي طورتها هواوي ذاتيا لامتصاص الصدمات والعزل، مما يجعل هاتف Mate Xs 2 شديد المتانة والموثوقية.



ويشمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف Mate Xs 2 كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الألوان الحقيقية. وتوفر بصريات HUAWEI XD المحسنة تقنية جديدة لمعالجة المعلومات وزيادة وضوح الصورة، مما يساعد على استعادة تفاصيل الصورة بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. كما يشمل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 طرق التفاعل المبتكرة مع إمكانات تعدد المهام وإيماءات تمرير النافذة العائمة Floating Window Swipe Gestures لتوفير تحكم سلس أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.



ويعتبر MateBook X Pro حاسوبا محمولا من طراز جديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتصميم الحاسوب المحمول وقدراته. ويأتي بهيكل معدني لطيف على الجلد وألوان أنيقة تضم الحبر الأزرق Ink Blue والأبيض White، ولذلك يبرز بين غيره من الحواسيب ذات الألوان الباهتة، كما يأتي باللون الرمادي Space Gray الكلاسيكي. ويزن الحاسوب المحمول 1.26 كغ فقط، وذلك بفضل استخدام سبائك الماغنيسيوم الخفيفة والقوية في تصميم أحادي الهيكل مما يجعله سهل الحمل ومتينا للغاية.



ويرتقي حاسوب MateBook X Pro المحمول بخاصية العرض على عدة شاشات إلى مستوى جديد كليا، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق الرائعة. ويتيح لكم الاتصال بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها بسهولة.



وصمم جهاز MatePad Pro اللوحي لتلبية كل جوانب الترفيه بصورة وصوت غامرين. وهو أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وتتميز شاشة العرض الكاملة OLED HUAWEI Real Colour FullView ذات الألوان الحقيقية مقاس 11 بوصة بنسبة مذهلة من حجم الهيكل الكلي تبلغ 92% وتدعم التدرج اللوني P3 لعرض أكثر من مليار لون أصلي. وللحصول على أفضل تجربة صوت، يتميز الجهاز اللوحي بتقنية HUAWEI SOUND التي تستخدم ستة مكبرات صوت لتوفير صوت عالي الدقة ولضمان نطاق ترددي أوسع بتفاصيل غنية.



وتشمل سماعات FreeBuds Pro 2 أحدث إمكانات السماعات اللاسلكية وترتقي بالصوت إلى آفاق جديدة. وتأتي مزودة بنظام الصوت الحقيقي وبرنامج تشغيل مزدوج لتجربة استماع فائقة وتقنية التحويل الرقمي، مما يوفر صوتا جهيرا أفضل وجودة صوت جيدة مع تفاصيل غنية. وحصلت هذه السماعات على شهادة HWA وHi-Res Wireless Dual HD Audio.



أما حاسوب MateBook 16s فيحتوي على معالج i9-12900H المعتمد من Intel Evo، ويتميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K مع متوسط دقة ألوان عالية وكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل تحافظ على دقة واضحة خلال مكالمات الفيديو. وحازت حواسيب HUAWEI MateBook D المحمولة أيضا على استحسان المستخدمين بفضل تصميمها الصغير وأدائها الممتاز. ويتميز طراز MateBook D 16 بشاشة رائعة مقاس 16 بوصة، وبفضل سمكه البالغ 18.4 مم، فإنه يزن 1.7 كغم فقط.