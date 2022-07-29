ستحظى سيارة 911GT3 من بورشه بشقيقة أكبر، حيث ستعرض الشركة سيارة 911GT3 RS، الطراز الأعلى ضمن طرازات 911 من حيث الأداء، لأول مرة على مستوى العالم في 17 أغسطس. وتأتي هذه السيارة الرياضية فائقة الأداء بعد النجاح الكبير الذي حققته سيارتي السباق 911 RSR و911GT3 R GT.
وقال أندرياس بوينينغر، رئيس خط إنتاج سيارات GT: صممت 911GT3 RS الجديدة لتقديم أداء أفضل على مضمار السباق من سابقاتها. يوفر محرك بوكسر بقوة 500 حصان متري سداسي الأسطوانات سعة 4 لترات استجابة فورية وسرعة دوران عالية، ويعتبر مثاليا للاستخدام على الحلبة في الفعاليات الرياضية، كما يحدث في الأيام التي تفتح فيها حلبات السباق لتجارب الجمهور.
وأضاف: ركزنا بشكل أساسي على تعزيز خصائص الديناميكية الهوائية والهيكل خلال تصميم سيارةGT3 RS 911 الجديدة.
وستعرض 911GT3 RS الجديدة لأول مرة على مستوى العالم في 17 أغسطس 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي عبر الإنترنت على منصة بورشه الخاصة عبر الرابط newstv.porsche.com. وسيتوافر فيديو الفعالية بعد ذلك على المنصة عند الطلب.