ستحظى سيارة ‎911GT3 من بورشه بشقيقة أكبر، حيث ستعرض الشركة سيارة ‎‎911GT3 RS‎‏، الطراز الأعلى ضمن طرازات ‎911 من حيث الأداء، لأول مرة على مستوى العالم في ‎17 أغسطس. وتأتي هذه السيارة الرياضية فائقة الأداء بعد النجاح الكبير الذي حققته سيارتي السباق ‎‎911 RSR‎ و‎911GT3 ‎R GT‏‎‏.



وقال أندرياس بوينينغر، رئيس خط إنتاج سيارات GT: صممت 911GT3 RS‎ الجديدة لتقديم أداء أفضل على مضمار السباق من سابقاتها. يوفر محرك بوكسر بقوة ‎500 حصان متري سداسي الأسطوانات سعة ‎4 لترات استجابة فورية وسرعة دوران عالية، ويعتبر مثاليا للاستخدام على الحلبة في الفعاليات الرياضية، كما يحدث في الأيام التي تفتح فيها حلبات السباق لتجارب الجمهور.



وأضاف: ركزنا بشكل أساسي على تعزيز خصائص الديناميكية الهوائية والهيكل خلال تصميم سيارةGT3 RS‎ 911 ‎ الجديدة‏.



وستعرض 911GT3 RS‎ الجديدة لأول مرة على مستوى العالم في ‎17 أغسطس ‎2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي عبر الإنترنت على منصة بورشه الخاصة عبر الرابط newstv.porsche.com. وسيتوافر فيديو الفعالية بعد ذلك على المنصة عند الطلب‏.