يطرح هذا الشهر في دور العرض فيلم «وحدنا معاً» (Alone Together)، من إخراج وتأليف وبطولة النجمة الأميركية كاتي هولمز.



وتدور أحداث الفيلم، الذي تم تصويره بالتزامن مع توزيع أولى لقاحات كوفيد-19، حول شخصين لا تجمعهما سابق معرفة وانتهى بهما الحال بقضاء أسبوع معاً في منزل مستأجر في شمال نيويورك بعد أن قاما بحجزه للمدة نفسها بطريق الخطأ. ويتعامل الثنائي في البداية كعدوين، لكن سرعان ما تتوطد علاقتهما. وقالت هولمز إن رؤية اسمها ثلاث مرات بين أفراد طاقم العمل منحها شعورا داخليا بالرضا.



وطرح الفيلم بالفعل في دور عرض محدودة على أن يبث عبر خدمة مسبوقة الدفع في 29 يوليو.



إلى ذلك، نظمت شبكة Disney أمس الأول العرض الأول للموسم الثالث من مسلسلها التلفزيوني الجديد High School Musical: The Musical: The Series، في استوديوهات الشركة في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأميركية.