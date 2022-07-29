غير بعيد من موجة من الطقس السيئ التي تضرب العالم في مناطق شتى متباينة بين ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا وأميركا والتقلبات المناخية في آسيا، كان نصيب جانب من منطقة الخليج العربي أمطارا غزيرة هطلت على عدة بلدان خليجية شملت الإمارات وسلطنة عمان وقطر بالإضافة إلى إيران.



ففي إيران أفادت وسائل إعلام رسمية أن انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة أمس الخميس أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في طهران، فيما لايزال 14 في عداد المفقودين.



وأصيب ما لا يقل عن تسعة في الانهيارات الطينية الناجمة عن السيول التي انهمرت على سفوح جبال البرز في الساعات الأولى من صباح أمس.



وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند للتلفزيون الحكومي إن 18 من أقاليم البلاد البالغ عددها 31 تعرضت للسيول.



أما في الإمارات فقد أظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية المياه وهي تغمر الشوارع ولحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة.



وأكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الإمارات مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.



وفيما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزارة والقيادات الشرطية أن سلامة الأشخاص والممتلكات «على رأس الأولويات»، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية بالإضافة لحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.



كما وشهدت عدة محافظات عمانية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة قطعت بعض الطرق في السلطنة.



وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو تظهر جريان بعض الأودية وقطع بعض الطرقات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الأحياء السكنية.



وفي قطر، هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الدوحة ومناطق متفرقة من البلاد، بعد أن حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر.



ونشرت وسائل إعلام محلية أن كورنيش الدوحة تم إغلاقه جزئيا بعد امتلاء الطريق بمياه الأمطار.

في الكويت.. فرصة لهطول الأمطار.. والغبار

فيما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد ابتداء من اليوم الجمعة بامتداد منخفض حراري يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة تتكاثر معها السحب مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق، دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق ومرتادي البحر الى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس.



وقال مراقب قسم التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، ان الطقس المتوقع نهار اليوم الجمعة أن يكون غائما جزئيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لهطول أمطار متفرقة ودرجات حرارة متوقعة ما بين 41 و43 درجة.



وتوقع القراوي أن يكون طقس السبت غائما جزئيا إلى غائم ورطب على المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة.