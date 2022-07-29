بشرى شعبان



ناقش الأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة خالد بن شفلوت مع نائب ممثل مكتب اليونيسف في منطقة الخليج جمانة الحاج وممثل المكتب في الكويت تاتيانا كولن، ونور الهويدي من المكتب كل ما يتعلق بحماية الطفل وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، في ظل ما يتعرض له الاطفال من الايذاء او العنف او الاستغلال ودور مؤسسات الدولة وافراد المجتمع في ذلك.



واكد بن شفلوت انه سيتم تشكيل لجنة من جميع الجهات المختصة لحماية الطفل في القريب العاجل وستكون عبارة عن خارطة طريق للجهات ذات الصلة في تطبيق القانون الخاص بذلك.



بدورها، اكدت ممثلة «اليونيسف» بالخليج جمانة الحاج على استعداد المكتب لتقديم الدعم اللازم لتسهيل تطبيق قانون حماية الطفل من خلال تقديم الدورات وورش العمل وتوفير الخبراء المختصين بهذا الجانب، اضافة الى نقل تجارب الدول الاخرى بالمنطقة الى الكويت للاستفادة منها.



وحضر الاجتماع من جانب المجلس الاعلى للأسرة كل من م.فوزية المساعيد ودلال الزامل وفالح العجمي وعذاري عاشور.