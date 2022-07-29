أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. خليفة الفريج ، أن فرق الطوارئ في الوزارة جاهزة لمواجهة جميع أعطال الطوارئ التي قد تطرأ خاصة خلال فترة الأمطار المتوقعة أو خلال فترة الصيف.



وأضاف الفريج في تصريح صحافي، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات من خلال مركز الاتصالات الهاتفية، تطبيق (152 MEW) أو من خلال الرسائل الهاتفية التي ترد إلى الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على التعامل مع البلاغات السابقة خلال الفترة الماضية. وقد بلغ عدد بلاغات أعطال الكهرباء (12439) بلاغا، وعدد بلاغات المياه (3570) بلاغا خلال الفترة من بداية الصيف حتى اليوم، وأن أعلى استهلاك كهربائي وصل (15670) ميغاواط عند درجة حرارة 49 درجه سيليزية بتاريخ 21 يونيو هذا الصيف.



وتنصح الوزارة باستخدام تطبيق بلاغات الأعطال عن طريق الأجهزة الذكية تسهيلا لهم نظرا لسهولة تقديم البلاغ، حيث يتم التعامل مع التطبيق مباشرة عن طريق مركز الاتصال الموحد ويتم تحويله لمركز الطوارئ المختص لاتخاذ اللازم.



وثمن الفريج جهود العاملين في الوزارة الذين يعملون بروح الفريق الواحد، مشيدا بدور فريق الطوارئ من المهندسين والفنيين، كما أثنى على جهود الموظفين العاملين في مركز الاتصالات 152 وحرصهم على خدمة العملاء على مدار الساعة.