طارق عرابي

علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعليمات جديدة بالسماح لـ 5 شركات محلية باستيراد «الصلبوخ» من الخارج، وذلك في إطار سد حاجة السوق المحلي من هذا المنتج في ظل الطلب الكبير عليه من قبل الشركات والمواطنين على حد سواء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مدير عام الجمارك سليمان الفهد عمم على الإدارة بصدور تراخيص استيراد صلبوخ من قبل وزارة التجارة والصناعة لتلك الشركات، وتمتد صلاحية تلك التراخيص إلى عام، واستندت فيها إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماع رقم (19-97) بشأن تنظيم استيراد الصلبوخ وتوفيره لسد حاجة السوق، وموافقة وزارة التجارة والصناعة في الوقت نفسه.

وبحسب المصادر فإن الهدف الرئيسي من وراء إصدار تراخيص استيراد جديدة لشركات الصلبوخ المحلية، هو سد حاجة السوق المحلي من هذا المنتج، والحفاظ على توازن الأسعار والحد من ارتفاعها في ظل الطلب الكبير الذي تسبب في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء والإنشاءات خلال العامين الماضيين.