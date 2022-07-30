شافعي سلامة

قال خبير الارصاد الجوية والبيئة عيسى رمضان، إنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس والرطوبة النسبية العالية مع تأثير الرياح الجنوبية الشرقية والطقس الغائم خلال اليومين المقبلين.

وأضاف رمضان في تصريح لتلفزيون الكويت ان هذا الطقس غير معتاد في الكويت خلال هذه الفترة من السنة نهاية شهر يوليو وبداية أغسطس، لكن هذا التغير في المناخ أثر على منطقة الخليج العربي بشكل عام، ما أدى إلى تكون سحب نتجت عنها أمطار غزيرة في عدة دول خليجية.

وتابع: حاليا تتأثر الكويت بهذه الموجة، وأنصح الجميع لاسيما مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر لأنه من المتوقع ان تكون هناك اليوم بدءا من فتر العصر فرصة لتساقط الأمطار الرعدية المتفرقة على المناطق الشمالية والساحلية وجزيرة فيلكا.

وتوقع رمضان أن يصاحب هذه الأجواء انخفاض في الرؤية الأفقية وارتفاع في الرطوبة النسبية، على أن تستمر هذه الموجة حتى صباح الإثنين المقبل، وبعدها يبدأ التحسن والعودة إلى الأجواء الصيفية المعتادة، وسيصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة التي انخفضت بسبب الرؤية الأفقية والرطوبة النسبية العالية.