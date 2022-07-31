أحمد الفضلي



انتهت الفنانة رانيا شهاب من تصوير جميع مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثلة بالمسـلـســـل الدرامـي الاجتماعي «نفس الحنين» الذي صور مؤخرا في الكويت وشهد مشاركة العديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية ومن المنتظر عرضه في الفترة الموسمية.



ومن جانبها، أعربت رانيا عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يحمل قيمة فنية عالية بوجود نجوم كبار يشاركون في العمل أبرزهم الفنانة الهام الفضالة والنجمة البحرينية أميرة محمد ومرام البلوشي وشهاب حاجية وعبدالمحسن القفاص وروان العلي وشهد سليمان وغيرهم من النجوم والعمل يتكون من ثلاثين حلقة كتبها الكاتب محمد النشمي ويخرج مشاهدها المخرج خالد الفضلي والمسلسل إنتاج مشترك ما بين شهاب جوهر وباسم عبدالأمير وأتوقع عرض العمل في الفترة الموسمية.



وعن نوعية المسلسل والدور الذي تجسده أفادت رانيا من خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن العمل يغلب عليه الطابع الدرامي الاجتماعي ويرصد قصة 4 صديقات تربطهن صداقة قديمة وتقابلن بعد عدة سنوات، وكل وحدة تذكر قصتها للأخرى وتكون الأحداث الخاصة بحلقات المسلسل.



ودوري في العمل اجسد شخصية للمرة الأولى وهي شخصية الزوجة الثانية للفنان شهاب حاجية وأسعى من خلال العمل لإيصال صورة مختلفة عن الزوجة الثانية التي يراها عدد كبير من الناس شريرة وبإذن الله أكون قادرة من خلال هذه الشخصية اني أغير انطباع الناس عن الزوجة الثانية.



وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، أفادت رانيا بأن لديها عددا كبيرا من النصوص الخاصة بأعمال فنية يتم الإعداد لها حاليا وهي تقوم بقراءة هذه النصوص لاختيار الأنسب من بينها للإطلالة من خلاله في الفترة المقبلة، موضحا انها تستغرق وقتا طويلا في مرحلة قراءة النصوص قبل الموافقة من عدمها فقراءة النص بشكل جيد تمكنها من حسن الاختيار.