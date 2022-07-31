القاهرة - محمد صلاح



رفض الفنان علي الحجار دعوات ورغبة الكثير من الموسيقيين المطالبين اياه بالترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية وقدم لهم الشكر وشعوره بالفخر وأبدى استعداده لخدمة النقابة بكل ما يستطيع بشرط الا يكون ذلك من خلال توليه اى منصب بالنقابة. وطالب زملاءه الموسيقيين بالعمل على الالتفاف حول شخصية موسيقية يتم اختيارها لقيادة النقابة الفترة القادمة.



المعروف ان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر تقدم باستقالته إثر الأزمة التي شهدها مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ورفض شاكر التراجع عن استقالته التي تم قبولها.