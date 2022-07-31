تمديد التسجيل لطلبات الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حتى 20 أغسطس وإتاحة القبول في جميع التخصصات الجامعية مع توحيد النسب بين الكليات العسكرية والأمنية

محمد الجلاهمة

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إفساح المجال أمام الشباب الكويتي لخدمة وطنه، كونهم من أهم ركائز العمل والبناء والنهضة لمستقبل الكويت، وبمباركة ودعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد الجهات المختصة في وزارة الدفاع إلى العمل على رفع سن التسجيل أمام الراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كـ«طلبة ضباط» من حملة الشهادة الجامعية «البكالوريوس» في كلية علي الصباح العسكرية ليصبح 30 عاما بدلا من 28 عاما.

كما وجه الوزير الجهات المختصة في وزارة الداخلية إلى العمل على فتح التسجيل أمام جميع التخصصات الجامعية للراغبين في الالتحاق في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع تعديل الحد الأدنى لتقدير حملة المؤهل الجامعي، إضافة إلى تعديل نسب قبول حملة شهادة الثانوية العامة، بحيث تكون موحدة مع ما هو معمول به في كلية علي الصباح العسكرية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في سياسة وشروط القبول بالكليات العسكرية والأمنية في البلاد، مع مراعاة عدم الإخلال أو التعارض لهذه التعديلات مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الشأن، مع التأكيد على اعتماد نظام «القرعة» لتحديد المقبولين من المتقدمين في حال زيادة عدد المجتازين شروط القبول عن العدد المطلوب.

وتمنى الخالد أن يوفق المولى عز وجل أبناء الوطن إلى العمل على استكمال مسيرة العطاء والتضحية والفداء لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

من جهة أخرى، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على موقعها الإلكتروني الجمعة، أصدر الوزير الخالد قرارا بتمديد فترة التسجيل وتقديم طلبات الالتحاق للراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة - معهد الشرطة - معهد الشرطة النسائية) لمدة أسبوعين إضافيين على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بتاريخ 20 أغسطس 2022 بدلا من 6 أغسطس، وفتح جميع التخصصات الجامعية أمام الراغبين في الالتحاق من حملة الشهادات الجامعية بدورة الطلبة ضباط الاختصاص دفعة 31.

دعوة المكلفين من الدفعة 50 لأداء الخدمة الوطنية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بدعوة المكلفين من الدفعة 50 لأداء الخدمة الوطنية. وجاء في القرار:

مادة أولى: يستدعى من المكلفين من أتم سن الثامنة عشرة من مواليد 10 مايو 1999 ولغاية 31 مارس 2001 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة، ما لم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي أو أُجّل منها وفقا لأحكام القانون.

مادة ثانية: يكون إلحاق الدفعة 50 بالخدمة العاملة بتاريخ 12 نوفمبر 2022.

مادة ثالثة: على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.