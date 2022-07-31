بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



كما بعث الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة النعيم ميارة ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة يوم الجلوس الـ 23 لملك المغرب محمد السادس (عيد العرش).