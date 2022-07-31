محمد راتب



طالب مرشح جمعية الخالدية التعاونية لانتخابات مجلس الإدارة علي الداود وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بسرعة تحديد موعد لانتخابات الجمعية بعد زوال الأسباب المانعة وتطبيقا لقرار الفتوى والتشريع الخاص بذلك، مؤكدا أن من حق أبناء المنطقة عودة جمعيتهم إليهم للقيام بمهامها على أكمل وجه والحصول على الأرباح التي يستحقونها أسوة بغيرهم.



وأضاف أن المدة القانونية لمجلس إدارة جمعية الخالدية انتهت 9 مايو الماضي وحتى اليوم تدار الجمعية من مدير معين من الشؤون وهذا أمر لا مسوغ له ولا مبرر، إضافة إلى أن في أبناء المنطقة من لديه القدرة على تحسين واقع الخدمات والانفتاح على تطلعات المساهمين وتلبية رغباتهم وتطبيق القرارات بحذافيرها وصيانة الأموال وتثميرها بالصورة المثلى.



وفي الإطار ذاته، قال مرشح مجلس الإدارة فهد الخليفة إن استمرار إدارة الجمعية بمدير معين ينعكس سلبا على الأداء والخدمات المقدمة ويعطل ويغيب حقوق المساهمين في اختيار مجلس إدارة منتخب، فقد زالت الموانع القانونية والصحية، إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية ملك للمساهمين وهم من يختارون من يمثلهم، وأما الوصاية على أموالهم فلا يكون إلا لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات نزيهة.

وبين أن وزارة الشؤون مطالبة بتوضيح للمساهمين بأسباب عدم الدعوة إلى الانتخابات، فالأزمة الصحية زالت والحياة عادت إلى طبيعتها، وعدد كبير من الجمعيات التعاونية أجرت انتخاباتها.