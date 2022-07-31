بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران، وما أسفرت عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.



ولي العهد هنأ ملك المغرب بعيد العرش



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، راجيا سموه له وافر الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من الرقي والنماء.