تعاون متميز مع شركة الملا أوتوموبيلز - الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس - بنز - في الكويت.. والسحب الأول في مطلع الشهر المقبل وسحوبات جديدة كل 10 أيام

في نطاق اعتنائها الدائم بعملائها، تعلن الشركة المتميزة في عالم التجارة الإلكترونية «بوتيكات» عن تقديمها لمجموعة من المكافآت الاستثنائية والسحوبات الضخمة على 4 سيارات مرسيدس من فئة G-Class 2022، وذلك في ضوء سعيها المتواصل لتحقيق أفضل تجربة تسوق لمحبيها على مستوى الخليج والشرق الأوسط.



وأوضحت «بوتيكات» أن هذه المبادرة تتيح أكبر الفرص أمام متسوقيها لربح جوائز عديدة، موضحة ان كل عملية شراء بقيمة 40 دينارا او ما يعادلها تؤهل العميل لنيل الفرصة للدخول في أحد السحوبات على 4 سيارات مرسيدس من فئة G-Class 2022، لتضاعف بذلك إمكانية الفوز مقابل كل عملية تسوق بمبلغ 40 دينارا او ما يكافئها، مبينة ان هذا العرض يسري على جميع دول الخليج والعراق.



وفي هذا السياق، كشفت «بوتيكات» عن الجدول الزمني للسحوبات، مشيرة الى انه سيتم السحب على السيارات الـ 4 كل 10 أيام، بداية من موعد السحب الأول في مطلع الشهر المقبل، ليتجدد بعدها ميعاد السحب الثاني، حيث يصبح في الحادي عشر من أغسطس، كما سيتحدد رابح السيارة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بينما تذهب الـ G-Class 2022 الرابعة إلى فائزها في الأول من سبتمبر.



وصرّحت «بوتيكات» بأن هذه المبادرة تأتي امتثالا لرؤية الشركة ودورها المعهود في الاهتمام بإرضاء تطلعات جماهيرها وتحقيق طموحاتهم نحو حياة من الرفاهية والتطور، مؤكدة على مواصلة تقديم أفضل أداء على مستوى الخدمات اللوجستية وتسريع العمليات التشغيلية لمواكبة الحجم الهائل للطلبات، بما يعزز موقع «بوتيكات» الريادي على خارطة منصات التسوق العالمية.



هذا، وأعربت «بوتيكات» عن فخرها بالتعاون الذي أثمر الشراكة مع شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس - بنز - في الكويت، مشيرة الى ان استمرار تقديم العروض والمكافآت الفريدة على مدار العام لمستخدميها يعد إنجازا يضاف الى سلسلة نجاحات الشركة باعتبارها الوجهة الأولى للتسوق الرقمي.



وكشفت «بوتيكات» عن أن هناك مزيدا من المفاجآت والجوائز القيمة سيتم تقديمها طوال العام لجميع محبيها، لتكون بذلك الشريك الدائم الذي يحرص على تلبية طموحات العملاء لتحقيق أسلوب حياة فاخرة.