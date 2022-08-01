أفضل الفنانين هم أولئك الذين يكرسون أنفسهم لحرفتهم، وبالتالي ليس من المستغرب أن نكتشف أن أحدث الأعضاء الجدد في «الفريق الحلم»، الذين انضموا مؤخرا إلى كواليس فن الضيافة لدى فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع»، قد اختيروا بدقة متناهية، تماما كما يتم اختيار المنحوتات واللوحات الفنية التي يزخر بها الفندق الذي يدمج أرقى التصاميم والهندسة المعمارية والديكورات الداخلية مع مجموعة مميزة من الفن المعاصر القادم من أنحاء العالم.



وكما قال الفنان الانطباعي إدغار ديغاس ذات مرة: «الفن ليس ما تراه، ولكن ما تجعل الآخرين يرونه»، حيث يشكل الفن حالة وجدانية تنعكس في كل جوانب «فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع»، بما في ذلك العمليات التي تشكل بحد ذاتها لوحة فنية معبرة بكل معنى الكلمة، حيث يقدم كل عضو جديد في الفريق إضافته الخاصة لإكمال ملامح اللوحة المذهلة الكبرى، بدءا من تفاني الشيف التنفيذي تييري بابيلييه في صناعة الذكريات، وتوق شيف المعجنات التنفيذي غريغوري كريسمانت لنشر مشاعر الحب في كل إبداع يقدمه، وروعة المطبخ الحر للشيف الإيطالي لويجي فراسانيتو، وشغف مديرة تقديم الأطعمة والمشروبات عايشة سيفجين بالعناية بأدق التفاصيل، وأخيرا بالإشراف الدقيق لمدير الفندق مارتن كيبينغ على كامل العمليات التي تكمل تفاصيل وملامح هذه اللوحة الفنية المتكاملة.



معا، يقود هذا الفريق المذهل من قادة وفناني الضيافة المميزين «فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع» نحو إبداع أكبر من أي وقت مضى، وليس مستغربا حصول هذا الفريق المميز على جائزة «الفندق الفاخر الرائد في الكويت» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2021.