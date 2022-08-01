بدأت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينغ التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي يهدف إلى انشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين في بيان صحافي مشترك إن المشروع ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من خلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، وتطوير قدراتهم التكنولوجية ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني.



وأضاف أن المشروع سيساعد المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة، وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة، كما سيساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية.



وكجزء من استثماراتها في رؤية كويت 2035 ستعمل شركة بوينغ مع الهيئة العامة للشباب لتصميم وإنشاء مبنى لخلق بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال، كما ستقوم «بوينغ اكسلريتد أيروسبيس» وشركائها بعمل مسح ميداني شامل لمنظومة الابتكار في الكويت لتحديد الشركاء الرئيسيين والاجتماع بهم.

بدوره، قال رئيس بوينغ للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا: يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشباب في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجون اليها للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية.

وتوجهت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينغ بالشكر إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على جهودها الثمينة في تسهيل الشراكة بين الجهتين.