القاهرة - محمد صلاح



جلسات مكثفة تعقدها الفنانة غادة عادل مع مساعدي المخرج عمرو عرفة للاتفاق على استعادة ملامح وروح الشخصية التي تجسدها في فيلم «أهل الكهف» الذي توقف منذ عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم القدرة على السفر لتصوير عدد من المشاهد، مما ادى لتغيير في وزن وملامح ولون الشعر الخاص بغادة.



وطالبها المخرج ومساعدوه باستعادة الصورة الكاملة السابقة التي صورتها قبل توقف الفيلم خاصة أنها تجسد شخصيتين ضمن أحداث الفيلم الذي يحكي قصة ثلاثة اشخاص ينامون نوما عميقا داخل كهف ليستيقظوا بعد ثلاثة قرون من الزمن بشخصيات جديدة، لذلك تجسد شخصيتين واحدة قبل النوم وواحدة بعده.



يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد ممدوح وفتحي عبد الوهاب وصبري فواز.



وقصة الفيلم مأخوذة عن مسرحية «أهل الكهف» للكاتب توفيق الحكيم، وتولى الكاتب أيمن بهجت قمر معالجتها سينمائيا.