نظمت القوات العسكرية الروسية عرضا عسكريا بمناسبة عيد البحرية الروسية في قاعدتها العسكرية في محافظة طرطوس السورية أمس.

وشاركت في العرض العسكري سفن حربية من ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود والمحيط الهادئ والشمالي لأول مرة، إلى جانب مقاتلات حربية روسية وغيرها، بحسب ما نشرت قناة «روسيا اليوم».

وحضر العرض قائد تجمع القوات الروسية في سورية العقيد، ألكسندر تشيكو.

كما أقيم على ظهر الفرقاطة «الأدميرال كساتونوف»، حفل تكريم الأفراد لإتمامهم فترة الخدمة العسكرية، وبمشاركة قائد مجموعة القوات الروسية في سورية وقائد العرض.

ومنذ 30 سبتمبر 2015، بدأت روسيا تدخلها العسكري في سورية ما منع من انهيار الحكومة في دمشق وساعدها في استعادة الكثير من المناطق في حلب وريف دمشق وحمص ودرعا.