أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية حولي، تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019 بمنطقتي الجابرية والشعب بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.مبارك العجمي انه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارين مخالفين بمنطقة الجابرية بالإضافة إلى قطع التيار عن عقار مخالف بمنطقة الشعب بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى قيام احد العقارات بتوصيل التيار بطريقة مخالفة وقد تم الاتصال على الفور بالجهة المعنية وتم قطع التيار عنه.



وأكد العجمي أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام باتـخــاذ كـل الإجـــراءات القانـونـيـة حـيـــال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطــق السكــن الخــاص والنموذجي.



ودعا العجمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنيــة أثنــاء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.



بدورها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب التواصل عبر الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية



@kuwmun بمواقع التواصل أو عبر الواتساب 24727732 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.