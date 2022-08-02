

حصد الأفنيوز جائزة «أفضل استخدام رقمي في قطاع البيع بالتجزئة» لتطبيق الأفنيوز ضمن برنامج جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية (MDA)، والذي يعد أول منصة جوائز متخصصة بتكريم الجهود الرقمية للوكالات العالمية والعملاء بهدف تعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا ودور الإعلام الرقمي في العالم العربي وتكريم كل من ساهم في التأثير على هذا القطاع.



جاء هذا الفوز بعد انطلاق النسخة الجديدة لتطبيق الأفنيوز خلال العام الماضي تحت شعار «كل شي صار أسهل»، والذي يتضمن مزايا جديدة بهدف تسهيل تقديم خدمات مجمع بحجم الأفنيوز إلى الزوار بشكل أسهل وأسرع في أي وقت ومكان، حيث تتضمن النسخة الجديدة من التطبيق مزايا وخدمات إضافية لاكتشاف عالم الأفنيوز بطريقة جديدة.



وأعربت إدارة الأفنيوز عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة من بين العديد من الشركات المشاركة من شتى أنحاء الوطن العربي المتقدمة لجائزة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2020 -2021، والتي تعتبر دليلا على النمو المستمر والاهتمام المتواصل بتقديم الجودة وأعلى المعايير العالمية بمشروع الأفنيوز، حيث أوضحت الإدارة أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأفنيوز عبر أنظمة أجهزة «آيفون» و«أندرويد» و«هواوي» يهدف الى تعزيز تجربة الزوار وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل أسهل.