أطلق بنك بوبيان خدمة جديدة تمكن عملاءه من مستخدمي الساعات الذكية من إجراء عملية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي الـ ATM للبنك المتوافرة في غالبية مناطق الكويت دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية في إطار نشر التعامل بالخدمات الرقمية على أوسع نطاق.



وقال مساعد المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري: مع التطورات التي يشهدها العالم اليوم، فإن البنك حريص على توفير جميع خدماته على جميع الأجهزة المتاحة بصورة دائمة مع العملاء كالهواتف الذكية والساعات الرقمية وغيرها حتى يمكنهم إجراء كل معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان.



وأضاف: اليوم نعلن عن خدمة بات من خلالها الآن بإمكان عملائنا الاستغناء عن بطاقاتهم المصرفية للسحب الآلي لإتمام عمليات السحب النقدي عبر الـ ATM واستبدالها بالهواتف وساعات Fitbit وSamsung وGarmin الذكية فقط من خلال تقريبها إلى علامة UTAP الموجودة على أجهزة الصراف الآلي ومن ثم إدخال الرقم السري واختيار المبلغ المراد سحبه.



وأكد الشمري أن الخدمة الجديدة كجميع خدمات ومنتجات بنك بوبيان تتمتع بأعلى مستويات الأمان والحفاظ على سرية معلومات وبيانات العملاء، حيث يمكنهم استخدام هذه الخدمة بكل سهولة واطمئنان.



وأضاف الشمري: ما على العميل إلا القيام بتعريف بطاقاته المصرفية للسحب الآلي على ساعته الذكية عبر إدخال بياناته مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والاسم ورقم الهاتف ثم الموافقة على الشروط والأحكام وبذلك تكون الساعة جاهزة لإجراء السحب النقدي من خلال تمريرها عبر أجهزة الصراف الآلي الـ ATM التي تستخدم خاصية UTAP.