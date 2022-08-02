أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين بالسحوبات الأسبوعية من شهر يوليو 2022 لحساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام 536 عميلا.



والفائزون هم: أسماء محمد العنزي، وفاء عبدالموجود سالم، يعقوب يوسف العطيبي، عبدالعزيز فهد عبدالرزاق، محمد أحمد بن جبل، نبيل سامي مرعي، إبراهيم عبدالعزيز الشقاقي، عبدالله طليحان المطيري، مريم نبيل بستكي، إيمان جيمي، بدر مهدي الشمري، خالد فريح الشمري، فاطمة رشيد الوهيب، شريفة يوسف الهولي، يسرا فلاح العازمي، عطا الله خضير الشمري، ممدوح حسين الخضراوي، يوسف محمد البذالي، سعود عبدالعزيز الحشاش، ومحمد إبراهيم سليمان.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.