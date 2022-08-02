ثامر السليم



أكدت نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي ان المؤسسة اخذت على عاتقها من خلال مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع دعم المتميزين، مشيرة الى انه احد مراكز المؤسسة والذي انشئ بمبادرة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه» ويسعى الى تحقيق الاهداف النبيلة التي انشأت من اجلها «التقدم العلمي» ولتنفيذ رؤية القيادة الحكيمة بتوجيهات سامية من سمو ولي العهد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الشيخ مشعل الأحمد بجعل المؤسسة ومراكزها التابعة صروحا علمية فريدة تسهم في تعزيز ودعم منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت.



جاء ذلك في كلمة للشايجي خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من أكاديمية وفصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أول من أمس.



وقالت الشايجي: أتشرف نيابة عن مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل بتكريم خريجي اكاديمية وفصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة، مؤكدة ان المركز حريص على اكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين من ابناء الكويت وصقل طاقاتهم واستثمار قدراتهم بالشكل الامثل وتقديم الدعم لهم وتوجيه مواهبهم نحو بناء الوطن واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.



وأشارت الى ان الثروة الحقيقية تكمن في ابناء هذا الوطن الذي يتسلح بالعلم والمعرفة باعتبارهم وسيلة ومنهاج يسعى الانسان من خلالهما الى بناء الوطن وتعزيز مكانته في كل موقع.



وخاطبت الخريجين قائلة: ابنائي الخريجين انتم اغلى ثرواتنا وافضل استثماراتنا في تنمية قدراتكم ومهاراتكم لبناء غد مشرق بعقول مبدعة قادرة على العطاء وخدمة وطنها والمساهمة في بنائه ورفعته، ويشرفني اليوم وبعد سنوات من الرعاية الخاصة والاهتمام وبتوفيق من الله ان أقوم بتكريم الدفعة الثانية من خريجي اكاديمية فصول الموهبة والاستمرار بقطف ثمار هذا المشروع الوطني الذي أطلق عام 2012.



وتابعت: امام الخريجين طريق حافل بالإنجازات فاليوم هو البداية فقط لمرحلة جديدة وكلي امل بان تستمروا في انجازاتكم وابداعاتكم لرفع اسم الكويت في كل المحافل العلمية لتكونوا خير سفراء لأهلكم ووطنكم، ولتكونوا اللبنة الاولى في البناء الاستثماري للجيل القادم من الشباب، متوجهة بجميل الشكر والامتنان لأولياء الأمور على الدعم والرعاية وتوفير البيئة الصحية الملائمة لأبنائهم، واشكر الهيئة التعليمية وجميع العاملين في مركز صباح الأحمد الموهبة والابداع على جهودهم المتميزة لإنجاح هذا البرنامج.



ونيابة عن الخريجين، ألقى الطالب الأول على الدفعة والثالث على مستوى الكويت إبراهيم الخشتي كلمة قال فيها: نحتفل ونحن نحمل اجمل الذكريات واروع الإنجازات، ومن دواعي السرور وما يزيدني اعتزازا وشرفا ان اقف بين يديكم والقي كلمة الخريجين فقد زرعنا فحصدنا ودرسنا فكان الله موفقنا واجتهدنا فبارك مسعانا.



واضاف: لعمري ان الكلمات لعاجزة عن وصف ما نشعر به في سويداء قلوبنا، نقف هنا تأسر عقولنا فرحة جمة، اننا هنا اليوم لنرفع شعار التخرج عاليا باسم وطني ارواحنا فداؤه لعلنا نرد له بعض الجميل، ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان الى مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ولممثليه ولراعي هذا الحفل ولمعلمينا ومديري مدارسنا لقد كنتم خير داعم ومعين لنا على الوصول الى قمة سلم النجاح.