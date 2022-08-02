في «كيدزانيا»، نعطي الأولوية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار، لكي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل».

وكذلك يفعل شريكنا «أسنان تاور» Asnan Tower الذي يشجع لعب الأدوار من خلال عقد زيارات متكررة من استشاري طب أسنان الأطفال بهدف أن يقابلوا الأطفال ويعلموهم أهمية صحة أسنانهم. وقد شارك زوارنا مؤخرا في هذه الفعالية وقابلوا د.منار الغانم (وهي اختصاصية طب أسنان الأطفال).

وأكدت د.منار أهمية تدريب الأطفال وتحفيز الوالدين على الاهتمام بصحة الفم والزيارة المنتظمة لطبيب الأسنان، وذلك لتعزيز صحة الأطفال، حيث ان صحة أسنان الأطفال تعزز أيضا تطورهم الأكاديمي والاجتماعي.



وشددت د.منار على أهمية «تنظيف الأسنان بالفرشاة» واختيار معجون الأسنان المناسب جنبا على جنب مع استخدام خيط الأسنان وغسول الفم، بما يمنع انتشار البكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة وإصابات الأسنان الأخرى.



كل هذه الفوائد تستدعي الاهتمام بالخدمات الوقائية لصحة الأسنان خلال مرحلة الطفولة المبكرة، فرغم أن معظم الأطفال يبدؤون جديا في الاعتناء بأسنانهم عندما تظهر أسنانهم الدائمة، إلا أنه من غير الممكن إنكار ان اتخاذ الاحتياطات في سن مبكرة يكون له تأثير إيجابي مستمر وكبير على الصحة العامة للطفل.



وتؤكد د.منار أن «في أسنان تاور، نجعل تجربة زيارة الأطفال لقسم الأسنان ممتعة، وذلك لأن وجود قسم أسنان مخصص للأطفال يجذب انتباه الأطفال ويعزز أهمية زيارة طبيب الأسنان، وهذا يزيد وعي الأطفال بضرورة الحفاظ على صحة الفم ويجعلهم يشعرون بالراحة أثناء الحصول على العلاج من اختصاصيين واستشاريين طب أسنان الأطفال لدينا».



بدوره، يقول نائب رئيس قسم الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع فرناندو ميدروا: «في كيدزانيا، نسعى باستمرار إلى الشراكة مع العلامات التجارية التي تقدم فرصا للأطفال للتعلم من خلال أسلوب لعب الأدوار بطريقة فريدة، بما يضعهم في الحياة الواقعية، بغرض التأثير بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها.

ونحن سعداء للغاية بأن نرى مثل هذه الأنشطة في كيدزانيا للترويج لأهمية صحة الفم والنظافة وتعزيز الصفات الإيجابية بطريقة بسيطة ومسلية لأطفالنا، كما أن التجربة التي سيعيشها الأطفال في هذا النشاط، تتماشى مع هدفنا المتمثل بمساعدة الأطفال على أن يصبحوا أصحاء وبما يسهم بتنمية مهاراتهم وفضولهم».



ويضيف ميدروا: إن السماح للأطفال بلعب الأدوار في كيدزانيا الكويت، في نشاط «أسنان كيدز»، سيؤدي إلى تعليم الأطفال أهمية تقويم الأسنان وتقنيات الحفاظ على صحة الأسنان بتنظيفها بالفرشاة لتعزيز «العادات الصحية لأسنان صحية»، كما سيمكن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما فوق من فهم طرق الحصول على راتب، من خلال العمل مساعد طبيب أسنان وإجراء علاجات لتسوس الأسنان على مريض دمية.