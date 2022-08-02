عادل حداد: الكميات قليلة جداً مقارنة بالسنوات السابقة.. وحجم الأسماك دون المأمول

صلاح الكندري: المطاعم والشركات تستحوذ على السلال.. والمزايدات تحرم المستهلكين

أحمد الكندري: خلط في الأنواع.. واحتساب سعر الكيلو في السلة قريب جداً لسعر السوق



محمد راتب



بلغت حصيلة مصيد الروبيان في المياه الاقتصادية الكويتية في أول أيام صيده أمس بعد صدور قرار السماح بصيده قرابة 90 سلة احتشد العشرات من المواطنين والمقيمين وأصحـــــاب الشركــــات والمطاعـــم للحصول عليها ضمن المزاد الذي بيعت فيه أول سلة شحامية بحضور «الأنباء» مقابل 65 دينارا بعد عمليات نقل الأسماك أمام الحضور من سلة إلى أخرى للتأكد مـــن عدم وجود تلاعـــب أو غش أو كميات من الثلج لتثقيــــل الـــوزن.



«الأنباء» تابعت مزاد الروبيان ورصدت آراء المواطنين حول الكميات والأسعار، وفي السطول التالية التفاصيل..



في البداية، قال عادل حداد إن المصيد قليل جدا وخصوصا في أول يوم مقارنة بالسنوات الماضية التي كان يصل العدد فيها في هذه الفترة ما بين 1000 و1500 سلة بسعر 45 دينارا، في حين بلغت اليوم ما بين 60 و65 دينارا لقلة عدد السلال.



وأشار إلى أنه توقع سعرا أعلى مــــن 70 دينارا، مشيــــرا إلى أن ما يحكـــم السعر هو الكميات المصيدة، حيث تتوجه المطاعـــم والشركات في الأيام الأولى للشراء والتخزين مـــا يرفع السعر.



وبسؤاله حول رضاه عن السعر الذي بلغ 65 دينارا لسلة الشحامية، قــال إن السعر مقبول إلا أن حجــم الأسماك دون المأمول.



سعر مرتفع



من جهته، ذكر صلاح الكندري أن المعروض من الروبيان قليل جدا وصل إلى 90 سلة، مشيرا إلى أن الكميات في السنوات الماضية بلغت أضعاف ما تم طرحه في السوق بسعر لا يتجاوز 55 دينارا، في حين شهد السوق في أول أيام السماح بالصيد اختلاط الأحجام الصغير بالكبير صاحبه ارتفاع في السعـــر.



وأشار إلى أن أصحاب المطاعم والشركات يحوزون غالبية السلال المعروضة وسط مزايدات تمنع المستهلكين من الشراء، موضحا أن سعر 70 دينارا للسلة مرتفع جدا وغير مقبول، متوقعا أنه في حال تحسن الطقس وانتهاء الرطوبة يبشر بمصيد وكميات أوفر خلال الأسابيع المقبلة.



خلط الأنواع



أما أحمد الكندري فأوضح أن أسعار الروبيان أغلى من السنوات الماضية يصاحبه خلط في الأنواع بين الصغير والكبير، حيث كانت سلة الروبيان الجامبو لا تتجاوز 40 دينارا في حين تجاوزت 65 دينارا أمس الاثنين، مبينا أن احتساب سعر الكيلو في السلة قريب جدا للسعر في السوق.



وأشار إلى عدم توقعه نزول كميات أكثر خلال الأيام المقبلة لورود أنباء عن قلة عدد الصيادين وأن الصيد سيكون قليلا، وسيحافظ على السعر مع انخفاض طفيف لا يذكر.