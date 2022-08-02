أكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف يمثل بداية جديدة نحو خطوات إصلاحية عاجلة تحتاج إليها الكويت.

وأشار الصواغ إلى أهمية تبني القضايا الوطنية كأولوية عمل للحكومة الجديدة والتعامل مع العديد من المشكلات الراهنة وفق مقاربة ورؤية جديدة تسهم في إيجاد حلول واقعية.

وثمن الصواغ عودة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري لما يمثله من فكر شاب وقدرة على العمل وفق رؤية مستقبلية تسهم في تطوير الإعلام الوطني.

وتقدم الصواغ لرئيس وأعضاء الحكومة بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير للكويت وشعبها.