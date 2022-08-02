تقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأكد العيدان أن اختيار الشيخ أحمد النواف لهذا الدور الكبير ينم عما يحظى به لدى صاحب السمو من مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء المسيرة العملية الحافلة بالإنجازات والعطاءات في خدمة وطننا الغالي الكويت، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعينه ويكلل بالنجاح جهوده في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة وتحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء.

وأكد العيدان ان الكويت خلال هذه الفترة بحاجة ماسة إلى تسريع الخطى بشأن تنفيذ التحول الرقمي لجميع الخدمات في الدولة حيث إن التحديات خطيرة والتطور السريع غير المسبوق في هذا المجال مذهل ورغم قيام العاملين في مجال نظم المعلومات بواجبهم على أكمل وجه خاصة خلال جائحة كورونا.

وشدد العيدان على أن جميع الخدمات الإلكترونية التي نفذتها الدولة خلال جائحة كورونا كانت من جهود وخبرات العاملين بهذا القطاع وأن نجاح تفعيل الحكومة الإلكترونية مرتبط بهذه الفئة المهمشة، لذلك يجب على الحكومة تشجيعهم وتحفيزهم أسوة بالتخصصات الأخرى المشابهة حيث ان هذا التخصص أصبح أطول تدرج فني بعد أن تم تعديله بقرار مجلس الخدمة المدنية (22) لسنة 2012، ويشمل حاليا ثمانية مستويات، منها سبعة مستويات للمؤهلات الجامعية في حين كون التدرجات الفنية الأخرى بين 5 و6 درجات فقط.

وبين أن وجود الدعم سيجعل من العمالة الوطنية المتخصصة في هذا المجال عنصر جذب أكبر مقارنة بالعمالة الأجنبية التي تساويها في الخبرة والكفاءة حيث إن مؤسسات القطاع الخاص تتجه لتوظيف عمالة غير كويتية لانخفاض كلفتها.