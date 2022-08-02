كرمت جامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية «مكتب الشارقة صديقة للطفل» التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال احتفالية إطلاق دليل «إعلام صديق للطفولة» تحت عنوان «تصحيح المصطلحات والصور الخطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية»، والتي عقدت أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة.



ويأتي تكريم «مكتب الشارقة صديقة للطفل» تثمينا للشراكة العلمية والعملية القائمة بين المكتب والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وجهوده في إعداد الدليل الذي يكرس الوعي العام بقضايا الطفولة، ويسلط الضوء على البدائل الصحيحة للمصطلحات والصور الخطأ المتبادلة حول الأطفال عبر وسائل الإعلام، ما من شأنه تعزيز حماية حقوق الطفل في المجتمعات العربية.



وتسلـمـــت المـديـــرة التنفيذية لـ«مكتب الشارقة صديقة للطفل» د.حصة الغزال شهادة التكريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بحضور رئيس الدورة الحالية للجنة الطفولة العربية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة، وجمع من الخبراء والإعلاميين.



ويأتي تكريم «مكتب الشارقة صديقة للطفل» امتدادا لجهوده التي ابتدأها عام 2017 باعتماد وثيقة المبادئ المهنية الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، والتي تتضمن معالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل، حيث وقعها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في سبيل تكريس مبادئ مهنية لتكون أساسا موجها للإعلام العربي، وتزويد الإعلاميين بالمعارف المتعلقة بحقوق الأطفال، وإرساء القيم المهنية في الأداء الإعلامي بما يعزز من تطبيق ثقافة حقوق الأطفال وحمايتهم.



وفي عام 2018 تم نشر وتعميم دليل المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل للمهنيين في مجال الإعلام بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية على جميع الجهات المعنية في مجال الإعلام، والتي تعمل في المجالات المرتبطة بالأطفال واليافعين في إمارة الشارقة بعد اعتماده من مجلس الشارقة للإعلام والمجلس التنفيذي لحكومة الشارقة.