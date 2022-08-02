الدوحة - فريد عبدالباقي



اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عددا من أساطير ونجوم كرة القدم في قطر والوطن العربي والعالم سفراء للجنة العليا، وذلك للمشاركة في نشر رؤية وطموحات دولة قطر في تنظيم المونديال.



وجاء اختيار 10 من نجوم كرة القدم في قطر والوطن العربي عموما سفراء محليين لمونديال 2022، وهم القطريون: خالد سلمان، ومبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، ومحمد سعدون الكواري، والثنائي المصري محمد أبوتريكة ووائل جمعة، والعراقي يونس محمود، والعماني علي الحبسي، بالإضافة إلى اختيار 5 أساطير ونجوم في قائمة السفراء العالميين لمونديال 2022، وهم: الإسباني تشافي هيرنانديز، والبرازيلي كافو، والهولندي رونالد دي بوير، والكاميروني صامويل إيتو، والأسترالي تيم كاهيل.



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من النسخة الـ 51 لدوري نجوم QNB لكرة القدم، حيث يلتقي العربي مع قطر في الـ 5:35 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والغرافة مع السيلية في الـ 7:45 مساء على ستاد خليفة الدولي.



وتختتم الجولة غدا بإقامة مباراتي الدحيل والوكرة في الـ 5:35 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والريان مع الشمال في الـ 7:45 مساء على ستاد جاسم بن حمد.



وعلى صعيد الصفقات الصيفية، أعلن نادي الريان عن تعاقده الرسمي مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد، ليحل بديلا للإيراني شجاع خليل زادة الذي انتهى تعاقده مع الريان وانضم إلى صفوف الأهلي القطري في صفقة انتقال حر.