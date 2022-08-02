أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن قطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن كل مشتركيها من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة والنصف صباحا خلال امتحانات الدورة الثانية من الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.



وأوضحت السورية للاتصالات في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أمس أن القطع سيكون في أيام الاثنين والخميس والأحد والثلاثاء الموافقة للأول والرابع والسابع والتاسع من شهر أغسطس الجاري.



وبينت السورية للاتصالات أن عملية القطع جاءت استجابة لطلب وزارة التربية من أجل ضمان سير العملية الامتحانية للطلبة ومنعا للاختراقات والاعتداء الإلكتروني على الامتحانات.



ورغم ذلك، كشف رئيس دائرة الامتحانات في تربية اللاذقية علي محمد لصحيفة «الوطن» المحلية، عن تسجيل 6 ضبوط امتحانية خلال أول أيام الدورة الامتحانية الثانية للشهادة الثانوية أمس.



وذكر محمد أنه تم ضبط 4 محاولات غش عن طريق الهاتف الجوال، وضبطين لمخالفة «تمزيق ورقة»، وحالة لمخالفة «طمس الاسم»، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وأشار رئيس دائرة الامتحانات إلى غياب 222 طالبا عن امتحانات أمس، وحضور 8101 طالب منهم، 927 طالبا متقدما لامتحان مادة الجغرافيا بالفرع الأدبي، مقابل حضور 7020 طالبا لامتحان الرياضيات بالفرع العلمي.