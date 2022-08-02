صرح المدير العام لجمعية "بصائر الخيرية"، عماد الشطي، بإطلاق الجمعية مشروع "مصرف العشيات" بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، لدعم الأسر المتعففة والمحتاجين.

وذكر الشطي أن المشروع يستهدف مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة والأرامل والمطلقات وكبار السن والمرضى وأسر السجناء وفئة محدودي الدخل داخل الكويت في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عن كاهلهم، بصرف مواد غذائية تشترى بكوبونات من الأسواق التجارية.

وأضاف المدير العام أن "بصائر الخيرية" تسعى بمثل هذه المشاريع لتطبيق التراحم والتكافل الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة بين طبقات المجتمع الواحد.

هذا وقد أشادت الجمعية بجهود المتبرعين والمحسنين من أبناء الكويت، الذين لا يدخرون جهدًا في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، منوهًا بأهمية التراحم والتكافل التي جُبل عليها أهل الكويت.