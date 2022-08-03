استقبل بنك الخليج أحدث مليونيرات حساب الدانة، أم هاشم عبدالحليم، في المكتب الرئيسي لبنك الخليج، وخلال الزيارة، تسلمت أم هاشم جائزة المليون دينار من أعضاء الإدارة العليا للبنك.



وتم الإعلان عن أم هاشم عبدالحليم كواحدة من مليونيرات الدانة لهذا العام خلال السحب نصف السنوي الكبير الذي أقيم يوم الخميس 21 يوليو في مجمع الأفنيوز. وتم إجراء السحب تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة أرنست آند يونغ.



وتعليقا على زيارة الفائزة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: يسعدنا أن نهنئ مليونيرة الدانة الأولى للعام 2022. حيث نحتفل سنويا بالإعلان عن مليونيرين اثنين من الفائزين بسحوبات حساب الدانة. وبصفته أحد حسابات التوفير الأعرق والأقدم في بنك الخليج، تم تصميم حساب الدانة للتوفير لتشجيع ثقافة الادخار في الكويت، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار على أساس منتظم. نحن متحمسون دائما للإعلان عن الفائزين في حساب الدانة ضمن مجموعة سحوباتنا الدورية التي تكافئهم على التوفير.