أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن الرابح الجديد في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية» إلكترونيا عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فاز مشاري حمود حمد عن شهر يونيو بجائزة قيمة بعد فتحه وديعة عبر تطبيق KIB موبايل.



ويذكر أن البنك كان قد أطلق حملة «فتح الودائع الاستثمارية» لمكافأة عملائه، وذلك في شهر أبريل الماضي ولتستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث تتضمن سحب شهري على جائزة قيمه عن كل وديعة استثمارية يتم فتحها عبر تطبيق KIB موبايل خلال فترة الحملة، وكذلك إبقائها على الحساب المصرفي، بما يشمل كل من حساب «الشباب»، و«التوفير»، و«الراتب»، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.



وقال نواف الخريف، المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB: نأمل في أن يحقق الفائز أقصى استفادة من فتح وديعته مع KIB وما تقدمه من مزايا، كما نتمنى مشاركة المزيد من العملاء في الحملة عبر فتح وديعتهم الاستثمارية مع KIB، لتتاح لهم فرصة الفوز. ومن الجدير بالذكر هو حرص KIB على ابتكار المزيد من المكافآت التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن تقديره الكبير للثقة التي أولاها له عملائه طيلة الأعوام، والتي تعكس انفرادهم بتجربة مصرفية استثنائية يمنحها لهم البنك.