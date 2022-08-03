وقعت شركة بوبيان تكافل «عضو مجموعة بنك بوبيان» اتفاقية شراكة هامة مع منصة O7Therapy للصحة النفسية لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية في ظل التحديات والمشكلات العصرية اليومية وضغوطات الحياة المختلفة التي بات الكثيرون يعانون منها في الفترة الأخيرة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل إبراهيم الخزام في اللقاء التعريفي الذي جمع عددا كبيرا من مسؤولي البنك والشركة والمنصة ان ثروتنا البشرية هي أغلى ما نملك في بلادنا ومجتمعاتنا وهي محور التطور والارتقاء وزيادة الإنتاج، وحفاظا على هذه الطاقة الهائلة فقد وضعت الشركة برنامج الاهتمام بالصحة النفسية على قائمة أهدافها الاستراتيجية، وكللت جهودها وطاقتها لإتمام هذا التعاون مع منصة O7 لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية بالإضافة الي تقديم خدمة متميزة ومتطورة تضمن الحفاظ على خصوصية العملاء.



وأضاف: شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في الوعي بأهمية الصحة النفسية على مستوى العالم لاسيما في ظل الاضطرابات النفسية مثل الضغط والاكتئاب والقلق التي ازدادت عالميا بشكل كبير مع تفشي جائحة كورونا في العامين الماضيين.



من ناحية أخرى، قال الخزام ان دور شركات التأمين يجب أن يتجاوز الدور التقليدي المتعلق بالمنتجــات والـخدمـات ليكون لها دور اجتماعي ومساهمة في مختلف قضايا ومشكلات المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.



وأضاف: ان العلاج الوقائي والرعاية النفسية هي خدمة تتغافل عنها العديد من شركات التأمين الأخرى، بل لا تعتد بها في برامجها، لكن بوبيان تكافل تعتبر من أوائل الشركات التي اهتمت بالعلاج النفسي وذلك لأن تلك الشريحة من المرضى هم في أمس الحاجة للمساعدة والعلاج فالمرض النفسي إن لم يتم احتواؤه قد يتسبب في وفاة المريض أو يتسبب في إيذاء الآخرين لذا تسعى بوبيان تكافل لتقديم أفضل العلاجات لمثل تلك الحالات.



وحول الاتفاقية مع المنصة الشهيرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، قال الخزام: لعل أحد أكبر التحديات المرتبطة بالأمراض النفسية هو السرية والحرج الاجتماعي الى جانب التحدي الآخر الذي تواجهه شركات التأمين في توفير التغطية هي عدم وجود بيانات كافية لشركات التأمين لتعمل عليها في تحديد اسعار مناسبة للخدمة وكذلك اسعار خدمات العلاج النفسي التي تعتبر نوعا ما مرتفعة وايضا هناك تحد بتوفير السرية والأمان لمتلقي الخدمة.



وأشار: من هنا جاءت فكرة التعاون مع منصة O7Therapy التي طورت معنى جديدا للعلاج والرعاية النفسية عبر الانترنت من خلال توفير خدمات قيمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون مختارون بعناية لجميع المواطنين والمقيمين بالكويت.



وتضــمــن منــصــة O7Therapy السرية والأمان من خلال تطوير بروتوكولات موثوقة لتشفير البيانات وتخزينها وهو ما يعد حلا لجميع التحديات التي كانت تواجه شركات التأمين فضلا عن توفير اسعار تنافسية لخدمات العلاج النفسي.



من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة O7 Therapy أشرف بخيت: جاءت منصة O7 Therapy بهدف تطوير مفهوم جديد للعلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير خدمات قيمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون اختيروا بعناية فائقة لجميع المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء العالم، يأتي هذا بالتماشي مع إيماننا التام بأن لكل فرد الحق في الحصول على رعاية نفسية وعقلية راقية مقدمة من أعلى الكفاءات في مجال العلاج والدعم النفسي، وذلك في بيئة آمنة، وداعمة، وفعالة بالقدر الذي يؤدي إلى مواجهة التحديات وإحداث التغيير.