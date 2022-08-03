ألقى موقع «لايف ساينس» نظرة على أحدث الحيل الغذائية الذي يتبعها خبراء التغذية في حميات إنقاص الوزن، والتي قد تقلص المدة والجهد على الكثير من الأشخاص:



- وقت تناول الطعام: يقترح بعض الخبراء أن إيقاع الساعة البيولوجية (الساعة الداخلية لجسمنا) له تأثير أكبر على الأكل والهضم مما كان يعتقد سابقا. ويمكن أن يكون ترتيب وجبات الطعام في نفس الوقت كل يوم بمنزلة مساعدة أو عائق، اعتمادا على طريقة عملك أو تمرينك أو ما إذا كان لديك عائلة، ومع ذلك فقد تم ربط الحفاظ على نفس النمط من الأكل يوميا بفقدان الوزن، لذا فإن الأمر يستحق التفكير فيه.



- تقليل السكر: يمكن أن يكون تقليل السكر غير الضروري في نظامك الغذائي وسيلة فعالة لفقدان الوزن والوقاية من السمنة، وفقا لعدة دراسات. ويقول أخصائي التغذية د.ريتشارد أليسون: «أوصي بشدة بتقليل تناول السكريات البسيطة - وهذا هو نوع السكر الموجود في المشروبات الغازية والآيس كريم والحبوب السكرية والمشروبات الرياضية والحلويات». ويوصي بتجربة بديل منخفض السكر أو خالي من السكر كخطوة أولى لوضعك على طريقك.



- الأكل الواعي: يتضمن الأكل الواعي الانتباه إلى طعامنا أثناء تناوله، والاستمتاع بكل لحظة أثناء مرورها، لا يتضمن أي أطعمة خاصة، ولا عد للسعرات الحرارية ولا توجد قيود على الطعام. بدلا من ذلك، يتم تشجيع الأفراد على الشعور بالحضور مع كل لقمة.



- تناول الكثير من الألياف: تساعد الألياف على تنظيم استخدام الجسم للسكر، ما يساعد على الحفاظ على الجوع والسكر في الدم يقول د.أليسون: «الألياف تؤخر إفراغ المعدة، ما يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، لهذا السبب تشتهر بدورها الإيجابي في إدارة الوزن، وتعتبر الحبوب الكاملة مصدرا كبيرا للألياف، إلى جانب الفاكهة والخضراوات والبقوليات والمكسرات».



- الحصول على نوم هانئ: يقول د.أليسون: «التغذية والنوم مرتبطان ارتباطا وثيقا، نحن نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية، أو قلة تناول الطعام، أو يستهلكون كميات غير كافية من الطاقة على مدار اليوم يميلون إلى قلة النوم».



- تناول وجبات خفيفة وصحية: يقول د.أليسون: «إجراء مقايضات صغيرة وصحية، لاسيما مع الوجبات الخفيفة هو طريقة بسيطة لتعزيز تغذيتك ورؤية نتائج إيجابية من نظامك الغذائي».

المصدر: «لايف ساينس»