عبدالعزيز الفضلي



شارك وفد طلابي من الكويت في الجلسة الرابعة من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل بعنوان «ثقافة الأمن الغذائي» والتي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة ومثل الكويت كل من الطلبة: أوس علي الحداد من ثانوية صلاح الدين، غانم مرشد الزويد من أكاديمية الموهبة، سارة أحمد المزدي، وغلا عبدالله المطيري من ثانوية الروضة (بنات)، بينما أشرف على الوفد مشعان السعيد من أكاديمية الموهبة المشتركة.

وشارك الوفد في ورش تدريبية نالت استحسان وإعجاب الحضور وذلك لما قدمه أبناء الكويت من إبداع في فن المحاورة والطرح الراقي.‫