بداح العنزي



أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن انطلاق خطة البلدية والتي تعنى بتشديد الرقابة وتطبيق القانون واللوائح والنظم المعمول بها، وتنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكافة مظاهر المخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة وإزالة التعديات في المناطق البرية.

وشدد م.المنفوحي في تصريح صحافي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور المسؤولين في الجهاز التنفيذي ضرورة عودة الهيبة للقانون والقضاء على جميع المخالفات والتجاوزات.

واستعرض المنفوحي خطة الفرق الرقابية لتطبيق القانون والتصدي للمخالفات من خلال الحملات التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن بدء فرق البلدية الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية وإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، اعتبارا من غد الخميس.

وقال إنه تقرر تشكيل فرق ميدانية للبدء في تنفيذ خطة إزالة التعديات في المناطق البرية في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية والتي ستستمر 3 أشهر، مشيرا إلى إتمام فرق البلدية جاهزيتها لانطلاق الحملة بشكل واسع الأسبوع المقبل من خلال توفير المعدات والآليات اللازمة لعملية إزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى طبقا لجدول زمني معد ووفقا للمواقع المرصودة من قبل الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجيه الإنذارات لإزالتها.

وتمنى م.المنفوحي من المخالفين سرعة الاستجابة والتعاون مع فرق البلدية، تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تراخ أو تهاون في عملية إزالة المخالفات والتعديات في مناطق البر، مثمنا التعاون الذي أبدته الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية في تطبيق القانون.