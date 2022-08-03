أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب أن التعاون البيئي التخصصي بين الجمعية والإدارة العامة للطيران المدني يتضمن العديد من المحاور المشمولة ببرامج ومشاريع عمل في إطار تبادل الخبرات بينهما ومن منطلق دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز المشاركة في فعاليات الجهتين بالتبادل فيما بينهما وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الكويت.



وأوضحت د.العقاب أن لقاءها بمدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان بمكتبه أثمر التوافق على العديد من الفعاليات المشتركة ومنها «تمكين أعضاء الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الفرق واللجان من أداء عملهم في رصد الحياة الفطرية والحالة البيئية في المحميات والمرافق التابعة للإدارة العامة للطيران المدني»، فضلا عن السماح باستخدام المرافق لتنظيم فعاليات مشتركة ضمن المناطق المسموح بها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات تخصصية مشتركة بين الجهتين لأعضائهما تنظمها الجمعية لأعضاء ومنتسبي الإدارة العامة للطيران المدني.



وأثنت رئيسة «حماية البيئة» على حرص م.يوسف الفوزان على إطلاق آفاق التعاون مع الجمعية نحو المزيد من الأنشطة المشتركة، وتأكيده على أهمية تلك الأنشطة والبرامج في القيام بحملات توعوية للجمهور حول حماية البيئات المختلفة والحد من تدهورها وإبراز الآثار السلبية للأنشطة البشرية الخاطئة وغير المدروسة التي تسبب ضررا بالبيئة العامة، لافتة الى تأكيده على أهمية بناء القدرات والكفاءات في مجال حماية البيئة، وغرس القيم التربوية لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي يساهم في حماية البيئات المختلفة، وذلك في إطار تبادل البيانات والمعلومات وذلك لتعزيز القدرات في تكوين قاعدة وبنك معلومات متكامل ذي علاقة بيئية.



وأشادت العقاب برؤية م.الفوزان تجاه مذكرة التفاهم المزمعة بين الجمعية والإدارة العامة للطيران المدني، مشيرة إلى تأكيده على أهمية تقديم الدعم اللوجستي للجمعية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، إضافة إلى المشاركة في الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب التخصصي التابع للجمعية دعما للأنشطة والفعاليات المشمولة ببرامجه السنوية.