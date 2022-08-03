ذكرت تقارير إخبارية أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يجري محادثات مع تشلسي الإنجليزي بشأن إمكانية عودة المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى صفوف لايبزيغ.



وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية أن المحادثات بين الناديين تسير «بأقصى سرعة»، كما ذكرت صحيفة «لايبزجر فولكس تسايتونج» أن أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزيغ يتواصل مع فيرنر منذ فترة.



وأوضحت التقارير أن لايبزيغ يدرس ما إذا كان سيعيد فيرنر إلى صفوفه بعقد إعارة أم أنه سيوقع عقدا نهائيا تتجاوز قيمته 30 مليون يورو (30.7 مليون دولار)، لتكون هي الأعلى في تاريخ النادي.



وتردد أن يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي يوجهان أنظارهما أيضا إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.



وكان فيرنر قد أشار مؤخرا إلى أنه ربما يسعى للرحيل عن تشلسي بعد قضاء عامين مع الفريق، من أجل الحصول على مزيد من وقت المشاركة قبل كأس العالم 2022 المقررة في قطر.



ولا يشارك فيرنر بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لتشلسي تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، ومع ذلك فإن المدرب متردد في السماح للاعب بالرحيل، حسب ما ذكرته شبكة «سكاي».



وكان فيرنر قد انضم إلى لايبزيغ عام 2016 قادما من شتوتجارت وسجل 93 هدفا للفريق خلال 158 مباراة، وانتقل إلى تشلسي عام 2020 مقابل نحو 53 مليون يورو.