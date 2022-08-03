قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه ودع زملاءه السابقين في بايرن ميونيخ والعاملين بالنادي خلال زيارة قصيرة لمقر بطل ألمانيا اليوم الثلاثاء، رغم رحيله بصعوبة وخلافه مع الإدارة.



وانضم مهاجم پولندا، الذي سجل 344 هدفا لبايرن في 375 مباراة، إلى برشلونة في صفقة قيمتها حوالي 45 مليون يورو الشهر الماضي بعدما طالب بوضوح بالرحيل عن النادي الألماني.



وتبادل اللاعب البالغ عمره 33 عاما وإدارة بايرن الانتقادات بشأن طريقة التعامل مع الصفقة، حيث قال ليفاندوفسكي إنه كان هناك الكثير من «أمور السياسة» من جانب النادي الذي كان يحاول «إيجاد حجة» لبيعه.



ورد بايرن وقال إن هذا الموقف حدث بسبب طلب مهاجم پولندا الرحيل رغم ارتباطه بعقد حتى 2023.



وقال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي التلفزيونية من سيارته قبل أن يرحل بعيدا عن مقر النادي: «كل شيء على ما يرام، التقيت بالجميع وشكرتهم، لن أنسى أبدا ما تلقيته هنا وما عشته»، مضيفا هذا أهم شيء بالنسبة لي، كان الأسبوع الماضي معقدا بعض الشيء لكن في بعض الأحيان فإن هذا يمثل جزءا من كرة القدم.



وتحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إلى ليفاندوفسكي خلال زيارته القصيرة، وتمت تهدئة الأجواء بينهما، وقال: «جاء روبرت إلى مكتبي ليقول وداعا وتحدثنا لمدة 15 دقيقة»، مضيفا ناقشنا كل شيء، فعل روبرت الكثير من الأشياء الرائعة مع بايرن وهذا ما يجب أن يبقى، هو يعرف أيضا ما ينبغي عليه أن يشكر بايرن من أجله.